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20:19, 9 июля 2025Спорт

Тренер следующего соперника Махачева рассказал о ненавидящем дагестанцев UFC

Тренер Делла Мадалены Джонс: UFC ненавидит дагестанских борцов
Андрей Стрельцов
Андрей Стрельцов (Редактор отдела «Спорт»)
Джек Делла Мадалена

Джек Делла Мадалена. Фото: Eric Bolte / Reuters

Крейг Джонс, тренер австралийского чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Джека Делла Маддалены, рассказал, что в организации ненавидят дагестанских бойцов. Он сделал это заявление в интервью журналисту Ариэлю Хельвани, запись доступна на YouTube-канале репортера.

«UFC ненавидит меня, но они также ненавидят дагестанских борцов. Махачев будет драться с Джеком Делла Маддаленой, которого тренирую я, так что для UFC это безвыигрышная позиция. Я уже помог UFC избавиться от Белала. Остается потерпеть еще немного — и мы избавим вас и от Махачева», — сказал Джонс.

Ожидается, что Махачев встретится с Делла Маддаленой до конца года. Официально дата боя пока не объявлена, но СМИ сообщали, что бойцы могут подраться 4 октября на турнире UFC 320 в Лас-Вегасе.

Махачев — чемпион UFC в легком весе. Он собирается оспорить титул в полусреднем весе, принадлежащий Делла Маддалене.

Помимо Махачева, на данный момент в UFC есть еще один российский чемпион дагестанского происхождения. Магомед Анкалаев владеет чемпионским поясом в полутяжелом весе.

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