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15:03, 9 июля 2025Путешествия

Турист ударил ногой в грудь бронзовую статую за 27 миллионов рублей в Европе и поплатился

CB: Немецкий турист сломал бронзовую статую за 27 миллионов рублей на Ибице
Александра Статных (Редактор отдела «Путешествия»)

Фото: Clara Margais / dpa / Globallookpress.com

Немецкий турист отправился на отдых в Европу, сломал бронзовую статую и поплатился за это. Об инциденте сообщает издание Cronica Balear (CB).

По данным источника, немец остановился в отеле города Сан-Хосе-де-са-Талая на Ибице, Испания. Ночью мужчина отправился на пляж Плайя-ден-Босса (Playa d'en Bossa) и попал на камеры видеонаблюдения, когда остановился напротив бронзовой статуи за 305 тысяч евро (27,9 миллиона рублей).

Турист несколько раз изо всех сил ударил скульптуру ногой в грудь. Статуя получила серьезные повреждения и упала, при этом от нее отвалилась рука.

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