Убийца по кличке Бык из банды Цапков погиб в зоне СВО. Что о нем известно?

Убийца Андрей Быков из банды Цапков погиб в зоне СВО

Бывший участник одной из самых печально известных ОПГ России — банды Цапков — Андрей Быков погиб в зоне специальной военной операции. Согласно предварительным данным, смерть наступила еще в апреле 2025 года, но родственников об этом оповестили лишь несколько дней назад.

Член опасной банды носил прозвище Бык и был осужден на 20 лет тюремного заключения

Андрей Быков, известный под прозвищем Бык, отправился на фронт в сентябре 2023 года, заключив годовой контракт с Минобороны, писал «Коммерсантъ». Уже через два месяца после начала службы он получил тяжелое ранение ноги и попал в госпиталь в Донецке.

Фото: Александр Река / ТАСС

Там его навещала мать погибшего главаря банды Надежда Цапок. В сети даже появилось фото, где он запечатлен в гипсе рядом с россиянкой. Местные жители утверждали, что она еще с подросткового возраста фактически воспитывала Быкова, так как тот вырос в неблагополучной семье. Таким образом, Быков с юности был рядом с Цапками. Позднее он работал водителем Надежды Цапок и числился сотрудником их семейной фирмы.

Однако позже Быков вновь вернулся в зону боевых действий. По данным СМИ, участие в СВО дало ему возможность выйти на свободу.

Быков и Рябцев были помилованы после участия в СВО

Еще в марте 2024 года сообщалось, что Быков был помилован. Тогда же амнистию получил и другой участник банды, Вячеслав Рябцев, известный как Буба.

Оба были приговорены к 20 годам за участие в нескольких убийствах и разбоях, совершенных группировкой Цапков. При этом следствие считало, что во время самой резни в доме фермера Сервера Аметова, когда погибли 12 человек, в том числе дети, Быков лично никого не убивал, но находился рядом и знал, что происходит. Его осудили в особом порядке, потому что он пошел на сделку со следствием.

Фото: Журавлев Иван / ТАСС

Мнения о помиловании Быкова и Рябцева в станице Кущевской, где действовала банда, разделились. Некоторые жители были категорически против такого решения и считали, что участники столь жестоких преступлений не заслуживают освобождения. Но другие допускали, что участие в боевых действиях может быть искуплением. «Я думаю, что они исполнили свой долг», — сказала бывшая ректор местного вуза Галина Крошка.

Цапковскую ОПГ называют самой кровавой группировкой Кубани

Банда Цапков прославилась как одна из самых жестоких в современной истории России. Она действовала с конца 1990-х годов в Краснодарском крае и Ростовской области. Своим влиянием банда охватила весь районный центр — станицу Кущевскую с населением около 30 тысяч человек. По оценкам, в разное время в группировку входило от 20 до 40 человек. Попытки примкнуть к ОПГ предпринимали многие, но далеко не все выдерживали внутренние порядки и уровень жестокости. По мере роста влияния участники банды чувствовали себя все более безнаказанными, а методы их действий становились более агрессивными. В итоге криминальная организация практически утратила контроль и постепенно превратилась в сеть, где преступления совершались и ради устрашения.

Самым громким преступлением банды стала расправа над семьей фермера Сервера Аметова в 2010 году. Тогда в доме были убиты 12 человек, включая четверых детей, самому младшему из которых было всего восемь месяцев. В общей сложности следствие доказало причастность банды к гибели 19 человек. По данным СК, убийства совершались в том числе в отместку за гибель одного из основателей группировки — Николая Цапка. После этой трагедии и началась масштабная операция по аресту участников ОПГ.

Большинство членов ОПГ были задержаны в конце 2010 года. Некоторые из них покончили с собой во время следствия, другие получили пожизненные сроки. Сергей Цапок умер в тюрьме в 2014 году, а его правая рука Игорь Черных (по прозвищу Амур) повесился.