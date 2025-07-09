Устроившего потасовку в парламенте Армении депутата арестовали

Депутата парламента Армении от оппозиции Саркисяна арестовали на два месяца

Депутата от оппозиционной партии «Армения» Артура Саркисяна, устроившего потасовку в парламенте, арестовали на два месяца. Об этом сообщил его адвокат Арам Вардеванян, передает ТАСС.

«Суд принял решение заключить Саркисяна под стражу сроком на два месяца», — передает корреспондент агентства.

Ранее вице-спикер Национального собрания Армении Рубен Рубинян посоветовал депутату от оппозиции Саркисяну замолчать во время заседания. Словесная перепалка произошла в ходе рассмотрения запроса генпрокурора о снятии депутатской неприкосновенности с парламентария.

Позднее было опубликовано видео драки в парламенте Армении. Отмечается, что Саркисян выступил с резкой критикой властей республики, после чего к нему подошли депутаты правящей фракции «Гражданский договор», началась потасовка.