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11:14, 8 июля 2025Бывший СССР

Появилось видео драки в парламенте Армении

YouTube-канал 24TV опубликовал видео драки в парламенте Армении
Анастасия Дубова (редактор отдела БСССР)

В сети появилось видео драки в парламенте Армении. Его публикует 24TV в своем YouTube-канале.

В ходе рассмотрения ходатайства прокуратуры о лишении неприкосновенности депутата от оппозиционной фракции «Армения» Артура Саркисяна, которого подозревают в организации теракта и попытке захвата власти, произошла драка, передает корреспондент РИА Новости.

Отмечается, что Саркисян выступил с резкой критикой власти Армении, после чего к нему подошли депутаты правящей фракции «Гражданский договор» и начали потасовку. Заседание было прервано, после чего представители оппозиции на него не вернулись.

Ранее вице-спикер национального собрания Армении Рубен Рубинян посоветовал Саркисяну замолчать во время заседания Национального собрания Армении. Словесная перепалка произошла также в ходе рассмотрения запроса генпрокурора о снятии депутатской неприкосновенности с парламентария.

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