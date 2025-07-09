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17:17, 9 июля 2025Интернет и СМИ

В Госдуме высказались о возможности запрета ввоза iPhone без RuStore в Россию

Депутат Попов опроверг сообщение о запрете ввоза в Россию iPhone без RuStore
Маргарита Щигарева
Маргарита Щигарева

Фото: Эмин Джафаров / Коммерсантъ

Депутат Госдумы, ведущий программы «60 минут» на канале «Россия 1» Евгений Попов опроверг сообщение о том, что в Россию запретят ввозить технику Apple без магазина приложений RuStore. Комментарий он разместил в Telegram-канале.

«Это не так. От слова совсем», — заявил Попов. Так он отреагировал на новость о том, что уже в 2026 году iPhone могут запретить ввозить в Россию, если Apple не будет подчиняться новому закону и не разрешит установку на своей технике RuStore.

О возможном запрете параллельного импорта гаджетов тех брендов, которые не будут соблюдать новый закон, в беседе с «Москва 24» высказался зампред комитета Госдумы по информационной политике Андрей Свинцов. «Таким компаниям доступ на российский рынок будет закрыт. И нашим гражданам, которые хотят их технику покупать, придется делать это только в третьих странах», — сказал парламентарий.

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7 июля президент России Владимир Путин подписал закон, запрещающий разработчикам техники, включая Apple, ограничивать установку на устройствах российского магазина приложений RuStore. Нововведения вступают в силу 1 сентября.

Ранее замглавы комитета Госдумы по информполитике Антон Горелкин заявил, что в России не планируют запрещать гаджеты Apple из-за закона о RuStore. По его словам, закон не запрещает гаджеты Apple, а регламентирует равный доступ российских разработчиков в магазины приложений.

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