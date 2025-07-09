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14:08, 9 июля 2025Моя страна

В Приангарье нашли и спасли осиротевшего медвежонка

В Приангарье спасли медвежонка, который плакал у тела сбитой медведицы
Антонина Черташ
Антонина Черташ

В Иркутской области спасли осиротевшего медвежонка. Об этом сообщает Telegram-канал Mash Babr.

Впервые медвежонка обнаружили 5 июля в Приангарье, на обочине дороги ЖигаловоКиренск. Зверь сидел у тела матери, которую сбила машина. Он плакал и пытался «разбудить» медведицу. Проведя около матери не меньше суток, медвежонок убежал в лес. Зоозащитники начали поиски малыша в надежде спасти его.

Спустя двое суток работники питомника «К-9» нашли медвежонка там же: он вернулся и лежал под боком у медведицы. Один он не смог бы выжить в дикой природе. Его забрали с трассы и передали в «Сибирский зоопарк». Зверя поселили в просторный вольер вместе с двумя другими медвежатами.

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