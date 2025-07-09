В Приангарье нашли и спасли осиротевшего медвежонка

В Приангарье спасли медвежонка, который плакал у тела сбитой медведицы

В Иркутской области спасли осиротевшего медвежонка. Об этом сообщает Telegram-канал Mash Babr.

Впервые медвежонка обнаружили 5 июля в Приангарье, на обочине дороги Жигалово — Киренск. Зверь сидел у тела матери, которую сбила машина. Он плакал и пытался «разбудить» медведицу. Проведя около матери не меньше суток, медвежонок убежал в лес. Зоозащитники начали поиски малыша в надежде спасти его.

Спустя двое суток работники питомника «К-9» нашли медвежонка там же: он вернулся и лежал под боком у медведицы. Один он не смог бы выжить в дикой природе. Его забрали с трассы и передали в «Сибирский зоопарк». Зверя поселили в просторный вольер вместе с двумя другими медвежатами.

Ранее троих осиротевших медвежат нашли на свалке в Якутии — напуганные животные пытались спрятаться на дереве, спасаясь от бродячих собак. Люди помогли им, без матери у них не было шансов на выживание.