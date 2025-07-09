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09:38, 9 июля 2025Силовые структуры

В России пресекли картельный сговор при организации детского питания

В Челябинской области раскрыли картель на поставку детского питания в школы
Артем Соколов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Vadim Akhmetov / URA.RU / Globallookpress.com

В Челябинской области раскрыли и пресекли картельный сговор на поставку детского питания в школы. Об этом сообщает ТАСС.

Возбуждено уголовное дело по статье 178 УК РФ («Ограничение конкуренции»).

По данным агентства, сотрудники ФСБ совместно с ФАС выявили нарушение закона при заключении муниципальных контрактов на обеспечение питанием образовательных учреждений и детских лагерей Челябинской области. Участниками сговора стали АО «Уральский комбинат питания», ООО «Детское общественное питание — ДОП», ООО «Комбинат питания», ООО «Кардинал», ООО «Диалогплюс» и два индивидуальных предпринимателя (ИП). Они размещали заявки на участие в торгах и таким образом создавали видимость конкуренции. Доход участников сговора составил более 90 миллионов рублей.

В офисах и местах проживания руководителей этих организаций были проведены обыски и изъяты деньги, документы и другие доказательства, содержащие следы преступления. Проводятся следственные действия для установления всех обстоятельств совершенных противоправных действий.

Ранее сообщалось, что арестованная замглавы Росгидромета отказалась признать вину по делу о мошенничестве.

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