В России пригрозили сроком за учебу в престижном вузе

Депутат Выборный предупредил о возможном сроке за платное обучение в Йеле

Учеба на платной основе в Йельском университете в США, который был признан в России нежелательной организацией, может грозить административным или уголовным наказанием, заявил РИА Новости замглавы комитета Госдумы по безопасности Анатолий Выборный.

Он объяснил, что платное обучение в этом престижном вузе теперь может быть квалифицировано в России как финансирование нежелательной организации. Дело могут завести как по статье 20.33 КоАП, так и по статье 284.1 Уголовного кодекса РФ. Срок по последней может составить до пяти лет лишения свободы.

Дело может быть возбуждено также и за участие в любых организованных Йелем мероприятиях и распространение информации о вузе, подчеркнул Выборный.

8 июля Генпрокуратура России признала деятельность Йельского университета нежелательной в России. Там заявили, что работа вуза направлена на «нарушение территориальной целостности России, международную блокаду государства и подрыв экономических основ». Вуз обвинили также в подготовке оппозиционных лидеров иностранных государств.