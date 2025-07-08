Деятельность Йельского университета признана нежелательной в России

Генпрокуратура признала нежелательной в РФ Йельский университет

Генпрокуратура России признала нежелательной в России деятельность иностранной организации Yale University (Йельский университет, США). Об этом «Ленте.ру» рассказали в ведомстве.

В Генпрокуратуре сообщили, что деятельность университета направлена на нарушение территориальной целостности России, международную блокаду государства и подрыв экономических основ, также на дестабилизацию социально-экономической и политической обстановки.

На базе этого университета функционирует Школа международных отношений, в которой осуществляется подготовка студентов к «глобальному лидерству», а фактически — обучение оппозиционных лидеров иностранных государств.

Среди их выпускников руководители и активисты экстремистской организации «Фонд борьбы с коррупцией» (ФБК; включен Минюстом в реестр организаций, выполняющих функции иностранного агента, признан экстремистской, а также нежелательной организацией и запрещен в России).

В интернете распространяются призывы к ужесточению антироссийских санкций и введению новых, способных существенно ограничить экономический потенциал России. Также университетом проводится работа по правовому обоснованию изъятия западными странами российских активов с целью последующего их использования для финансирования Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Ранее сообщалось, что организацию The British Council признали нежелательной в России.