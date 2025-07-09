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14:58, 9 июля 2025Наука и техника

В США рассказали о вытеснении России с оружейного рынка

Forbes: Китай вытесняет Россию с оружейного рынка поставками систем ПВО HQ-9B
Даниил Иринин (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Tingshu Wang / Reuters

Китай, который поставляет новые системы противовоздушной обороны (ПВО) бывшим операторам российских зенитных ракетных комплексов (ЗРК), может вытеснить Россию с оружейного рынка. Об этом рассказало американское издание Forbes.

Автор обратил внимание на сообщения о поставке китайских ЗРК Ирану после 12-дневной войны с Израилем. Количество и модель поставленных комплексов не раскрывают, однако издание допустило, что Тегеран получил ЗРК серии HQ-9 (экспортное обозначение — FD-2000). Базовая версия комплекса считается китайской версией российской С-300. Также существует модернизированный ЗРК HQ-9B с увеличенной дальностью.

В публикации подчеркнули, что до недавнего времени самой совершенной системой ПВО Ирана была российская С-300ПМУ-2, полученная в 2016 году. Поэтому поставку китайских аналогов можно считать «сильным сигналом» Москве.

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Кроме того, HQ-9B приобрел Египет, который также использовал российские комплексы семейства С-300. Автор допустил, что Каир выбрал китайские системы вместо российских из-за риска навлечь на себя санкции США.

«Сегодня складывается впечатление, что Китай, возможно, начал стремительно завоевывать те самые сегменты ближневосточного рынка вооружений, которые Россия по разным причинам в последнее время теряет, возможно, навсегда», — говорится в материале.

Ранее в июле американский журнал The National Interest писал, что Индия вряд ли сможет купить у США истребители пятого поколения F-35, пока использует российские системы ПВО С-400.

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