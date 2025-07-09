Поддубный: Численность войск ВСУ в Константиновке составляет 8-15 тысяч бойцов

Численность войск Вооруженных сил Украины (ВСУ) в подконтрольной Киеву Константиновке в Донецкой народной республике (ДНР) составляет около 8-15 тысяч бойцов. Об этом рассказал военный корреспондент Евгений Поддубный в Telegram-канале.

«Разброс в цифрах большой. (...) Сообщения о бедственном положении обороны ВСУ на этом направлении фронта преувеличены», — оценил информацию военкор.

Поддубный прокомментировал продвижение Вооруженных сил (ВС) России на константиновском направлении в ДНР и отметил, что город постепенно зажимается российскими бойцами в клещи с востока, юга и запада. При этом он указал на отсутствие «тумана войны» и степень сопротивления украинской группировки на данном участке фронта, а также особенности расположения Константиновки вдоль железнодорожной магистрали.

Военкор также подчеркнул оперативную реакцию украинских ресурсов на продвижение ВС России на этом направлении. «Возможно, таким образом украинскую общественность постепенно готовят к потере очередной "фортеци"», — предположил Поддубный.

Ранее военный аналитик, полковник Генерального штаба Вооруженных сил в отставке Андрей Демуренко назвал самое перспективное направление для наступления ВС России. По его словам, это направление — не единственное, где российские войска продавливают оборону ВСУ, но при этом — потенциально ключевое.