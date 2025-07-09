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14:26, 9 июля 2025Наука и техника

Выявлен скрытый вред солнцезащитного крема

J Hazard Mater: Солнцезащитный крем мешает разложению пластика в морской воде
Екатерина Графская
Екатерина Графская (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Freepik

Солнцезащитный крем может мешать разложению пластика в морской воде — об этом заявили ученые из Университета Стерлинга. Как показало исследование, опубликованное в Journal of Hazardous Materials, вещество этилгексилметоксициннамат (EHMC), входящее в состав многих кремов от солнца, замедляет разрушение пластика и изменяет микробную среду на его поверхности.

В морской воде пластик быстро обрастает микробами, образующими защитную биопленку — так называемую «пластисферу». Ученые обнаружили, что EHMC усиливает этот процесс: полезные бактерии, которые могли бы разлагать пластик, исчезают, а вместо них размножаются более выносливые, в том числе потенциально опасные микроорганизмы, такие как Pseudomonas. Эти бактерии способны не только укреплять биопленки, но и вызывать инфекции у человека.

Кроме того, под действием EHMC микробы переключаются на бескислородный режим выживания, что делает пластик еще более устойчивым к разложению. Это особенно опасно в регионах с теплым климатом, высоким туризмом и большим количеством крема, смываемого в океан.

Ученые называют сочетание пластика и компонентов солнцезащитных средств двойным загрязнением и призывают власти пересмотреть подход к регуляции таких веществ. Ведь крем, защищающий кожу, может одновременно усиливать загрязнение морей.

Ранее ученые установили, что даже самые современные очистные сооружения не справляются с микропластиком. Частицы размером менее пяти миллиметров продолжают проникать в природу, распространяя опасные химикаты.

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