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10:15, 10 июля 2025Ценности

42-летняя певица Юлия Ковальчук поделилась снимками в бикини

42-летняя российская певица Юлия Ковальчук поделилась снимками в желтом бикини
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: @juliakovalchuk

Бывшая солистка поп-группы «Блестящие», российская певица Юлия Ковальчук поделилась снимками в откровенном купальнике. Соответствующий пост появился на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

42-летняя поп-исполнительница предстала на размещенных кадрах в желтом бикини, состоящем из бандо с небольшим вырезом и плавок со средней посадкой. Кроме того, знаменитость позировала перед камерой в черных солнцезащитных очках и с распущенными волосами.

Поклонники оценили подтянутую форму артистки в комментариях под публикацией. «Такая настоящая», «Шикарная», «Огонь фигура», «Сколько же труда стоит за этой сногсшибательной фигурой», «Прям статуэтка», «Красотка», — высказывались они.

В июне российская экс-фигуристка и певица Анна Семенович показала тело в купальнике после похудения.

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