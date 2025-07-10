Американские генералы встревожились из-за количества F-35

Defense News: Генералы ВВС США встревожились из-за сокращения закупок F-35

Более десяти генералов Военно-воздушных сил (ВВС) США в отставке опубликовали письмо, в котором призвали Конгресс отменить планы Пентагона по сокращению закупок истребителей пятого поколения F-35 Lightning II и отказу от программы выпуска самолета дальнего радиолокационного обнаружения и управления (ДРЛОиУ) E-7 Wedgetail. Об этом пишет Defense News.

«От имени Ассоциации Военно-воздушных и космических сил (AFA), насчитывающей 125 773 члена, мы пишем, чтобы выразить нашу тревогу в связи с недавними предложениями сократить закупки F-35A на следующий финансовый год всего до 24 самолетов и прекратить программу E-7 Wedgetail», — говорится в письме.

Авторы подчеркнули, что в период повышенной напряженности в мире подобные сокращения «серьезно и неоправданно» подорвут способность американских военных выполнять задачи. По их словам, ВВС необходимо быстро закупить достаточное количество F-35A, чтобы достичь конечной цели — парка из 1763 самолетов семейства F-35. Отставные военные призвали Конгресс увеличить количество приобретаемых самолетов до 75 в 2026 году.

Генерал ВВС Дэвид Дептула назвал план Минобороны США по отказу от E-7 «стратегически безответственным». Пентагон планирует переложить задачи нового «летающего радара» на космическую разведку и дополнительные самолеты E-2D Hawkeye. В письме AFA подчеркивается, что палубный E-2 не в состоянии удовлетворить требованиям командования ВВС на всех театрах военных действий.

В июне издание Military Watch Magazine писало, что сокращение Минобороны США закупок истребителей F-35 производства корпорации Lockheed Martin можно объяснить их бесполезностью в потенциальной войне с Китаем.