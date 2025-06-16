Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
06:30, 16 июня 2025Наука и техника

Сокращение закупок F-35 объяснили

MWM: Сокращение США закупок F-35 объясняется их бесполезностью в войне с Китаем
Иван Потапов
Иван Потапов

Фото: Paola Garcia / Reuters

Сокращение Минобороны США закупок истребителей пятого поколения F-35 производства корпорации Lockheed Martin можно объяснить их бесполезностью в потенциальной войне с Китаем. Об этом пишет издание Military Watch Magazine (MWM).

В публикации напоминается, что перспективный истребитель шестого поколения F-47 компании Boeing больше подходит для высокоинтенсивных операций в Тихоокеанском регионе.

«Представление Китаем двух новых истребителей шестого поколения в декабре 2024 года уже на стадии летных прототипов вызвало серьезные опасения относительно будущей способности США вести воздушную кампанию над Тихим океаном и повысило перспективы того, что флот F-35 останется на поколение позади самых эффективных истребителей на театре военных действий», — пишет издание.

Материалы по теме:
Невидимый фронт. Первые в мире стелс-самолеты придумали в СССР. Как эта технология изменила войну?
Невидимый фронт.Первые в мире стелс-самолеты придумали в СССР. Как эта технология изменила войну?
12 октября 2022
Пятый элемент. Российский Су-57 — лучший в мире истребитель пятого поколения. Как он изменит войны будущего?
Пятый элемент.Российский Су-57 — лучший в мире истребитель пятого поколения. Как он изменит войны будущего?
28 сентября 2022

Ранее агентство Bloomberg сообщило, что Минобороны США запланировало в 2026 финансовом году закупить 24 истребителя F-35A вместо 48.

Также в июне журнал The National Interest допустил, что беспилотный вариант истребителя пятого поколения F-35 мог бы стать ведомым самолета шестого поколения F-47.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Израильские военные самолеты нанесли удар по одному из наиболее защищенных ядерных объектов Ирана. Там произошло землетрясение

    В российском регионе произошла массовая авария с жертвами

    Ракета упала рядом с посольством США в Тель-Авиве

    В Израиле ответили на вопрос о планах сменить режим в Иране

    Известная актриса в крошечном бикини пришла на вечеринку

    Одинокие 50-летние люди сделали неожиданное признание о своей романтической жизни

    На Западе признали низкую эффективность Patriot на Украине

    Найденный в воде без признаков жизни мужчина неожиданно «воскрес»

    Сокращение закупок F-35 объяснили

    Шансы России урегулировать конфликт Ирана и Израиля оценили

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости