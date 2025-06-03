В США допустили совместные миссии F-35 и F-47

NI: Истребитель F-35 мог бы стать ведомым самолета шестого поколения F-47

Беспилотный вариант истребителя пятого поколения F-35 мог бы стать ведомым самолета шестого поколения F-47. Об этом пишет американский журнал The National Interest (NI).

Обозреватель Питер Сучиу допускает, что совместные миссии двух самолетов могут начаться, когда Военно-воздушные силы (ВВС) США получат F-47, а корпорация Lockheed Martin доведет автономные возможности F-35 до приемлемого уровня.

Автор напоминает, что истребитель пятого поколения уже имеет некоторые беспилотные возможности, «которые были продемонстрированы в 2023 году, когда самолет летел в течение 11 минут после катапультирования пилота».

В мае портал Defense One рассказал, что Lockheed Martin планирует разработать беспилотную версию истребителя пятого поколения F-35.

В марте издание The Aviationist сообщило, что президент США Дональд Трамп объявил победителем конкурса на разработку истребителя шестого поколения в рамках программы Next Generation Air Dominance (NGAD) для ВВС США американскую аэрокосмическую компанию Boeing, работающую над самолетом F-47.