Экс-вокалист «Тараканов» снова не смог оспорить статус иноагента

Суд отказал экс-вокалисту «Тараканов» Спирину в снятии статуса иноагента

Экс-вокалист группы «Тараканы!» Дмитрий Спирин (внесен Минюстом РФ в реестр иноагентов) снова не смог оспорить статус иностранного агента. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на судебные документы.

«Решение Замоскворецкого районного суда Москвы от 14 октября 2024 года оставить без изменения, жалобу — без удовлетворения», — говорится в материале.

Ранее суд отказал экс-вокалисту «Тараканов» в снятии статуса иноагента.

О внесении Спирина в реестр иноагентов стало известно 28 июня 2024 года. По данным Минюста, исполнитель выступал против специальной военной операции на Украине, распространял недостоверные сведения, направленные на формирование негативного образа России и ее Вооруженных сил.