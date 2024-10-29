Суд отказал экс-вокалисту «Тараканов» в снятии статуса иноагента

Суд отказал экс-вокалисту «Тараканов» Спирину в снятии статуса иноагента

Замоскворецкий суд Москвы отказал экс-вокалисту группы «Тараканы!» Дмитрию Спирину (внесен Минюстом РФ в реестр иноагентов) в снятии статуса иностранного агента. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на судебные документы.

О внесении Спирина в реестр иноагентов стало известно 28 июня 2024 года. По данным Минюста, исполнитель выступал против специальной военной операции на Украине, распространял недостоверные сведения, направленные на формирование негативного образа России и ее Вооруженных сил.

Ранее сообщалось, что Спирин задолжал почти 130 тысяч рублей налогов.