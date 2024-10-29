Культура
ВсеКиноСериалыМузыкаКнигиИскусствоТеатрФотография
03:38, 29 октября 2024Культура

Суд отказал экс-вокалисту «Тараканов» в снятии статуса иноагента

Суд отказал экс-вокалисту «Тараканов» Спирину в снятии статуса иноагента

Фото: Photoagency Interpress / Globallookpress.com

Замоскворецкий суд Москвы отказал экс-вокалисту группы «Тараканы!» Дмитрию Спирину (внесен Минюстом РФ в реестр иноагентов) в снятии статуса иностранного агента. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на судебные документы.

О внесении Спирина в реестр иноагентов стало известно 28 июня 2024 года. По данным Минюста, исполнитель выступал против специальной военной операции на Украине, распространял недостоверные сведения, направленные на формирование негативного образа России и ее Вооруженных сил.

Ранее сообщалось, что Спирин задолжал почти 130 тысяч рублей налогов.

Что думаешь? Оцени!
      Марина Совина
      Обсудить
      Последние новости

      Захарова раскрыла национальность вторгшихся в Брянскую область наемников. По ее словам, обезврежены бойцы из трех стран

      Девушка заглянула в телефон жениха и отменила свадьбу

      Илон Маск прокомментировал решение известной газеты по выборам в США

      Суд отказал экс-вокалисту «Тараканов» в снятии статуса иноагента

      Преступницу отправили в мужскую тюрьму из-за необычной внешности

      Харрис попала в неловкую ситуацию на экскурсии по заводу

      Предполагаемый соучастник бизнес-коуча Шабутдинова сбежал из России

      Над Россией за сутки сбили 64 беспилотника ВСУ

      Бывший президент Украины предупредил об усугубляющейся в стране проблеме

      Страна ЕС обвинила Израиль в создании «разрушительного прецедента»

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лихие 90-е закончились.
      Добро пожаловать в реальный мир
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше