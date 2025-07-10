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00:50, 10 июля 2025Интернет и СМИ

Эксперт объяснил слова Трампа о помощи Украине

Коротченко: Слова Трампа о помощи Украине носят популистский характер
Сергей Грехов (Ночной линейный редактор)
Дональд Трамп

Дональд Трамп. Фото: Elizabeth Frantz / Reuters

Слова Трампа об отправке на Украину комплекса Patriot и ракет к нему носят «полупопулистский-полувынужденный характер», заявил ТАСС военный аналитик Игорь Коротченко.

Он отметил, что Трампа критикуют внутри США и в ЕС, поэтому ему «надо как-то реагировать». При этом США скорее будут поставлять Patriot Израилю из-за ситуации с Ираном, добавил эксперт.

Ранее Трамп заявил, что США рассмотрят обращение Украины о передаче систем зенитно-ракетных комплексов Patriot, однако это потребует отдельного обсуждения из-за высокой стоимости комплекса. «Очень, очень дорогостоящая система», — сказал американский лидер.

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