Эксперт объяснил слова Трампа о помощи Украине

Коротченко: Слова Трампа о помощи Украине носят популистский характер

Слова Трампа об отправке на Украину комплекса Patriot и ракет к нему носят «полупопулистский-полувынужденный характер», заявил ТАСС военный аналитик Игорь Коротченко.

Он отметил, что Трампа критикуют внутри США и в ЕС, поэтому ему «надо как-то реагировать». При этом США скорее будут поставлять Patriot Израилю из-за ситуации с Ираном, добавил эксперт.

Ранее Трамп заявил, что США рассмотрят обращение Украины о передаче систем зенитно-ракетных комплексов Patriot, однако это потребует отдельного обсуждения из-за высокой стоимости комплекса. «Очень, очень дорогостоящая система», — сказал американский лидер.