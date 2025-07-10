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18:45, 10 июля 2025Мир

Фон дер Ляйен вновь вынесут вотум недоверия

Европарламент зимой вновь проведет голосование по вотуму недоверия фон дер Ляйен
Дарья Устьянцева (редактор отдела «Мир»)

Фото: Pascal Bastien / AP

Европейский парламент (ЕП) зимой вновь проведет голосование по вопросу доверия главе Европейской комиссии (ЕК) Урсуле фон дер Ляйен. Об этом заявила евродепутат из Румынии Диана Шошоакэ, его слова передает ТАСС.

«Вероятно, зимой или уже в начале 2026 года будут предпосылки для новой процедуры [проведения голосования о доверии фон дер Ляйен]», — рассказала агентству политик.

Ранее Европарламент отклонил вотум недоверия фон дер Ляйен. По данным агентства Reuters, процедура стала для политика «политической головной болью». Сама же глава ЕК заявила, что некие внешние силы виноваты в проведении голосования.

Кроме того, стало известно, что поддержка вотума недоверия главе ЕК почти третью проголосовавших евродепутатов вызвала шок в Европейском союзе.

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