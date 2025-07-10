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15:32, 10 июля 2025Мир

Фон дер Ляйен обвинила «внешние силы» в голосовании против нее

Фон дер Ляйен обвинила «внешние силы» в голосовании по вотуму недоверия ей в ЕП
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Yves Herman / Reuters

Глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен заявила, что некие внешние силы виноваты в голосовании по вынесению ей вотума недоверия в Европарламенте (ЕП). Об этом чиновница написала на своей странице в соцсети Х.

«Когда внешние силы хотят дестабилизировать и разделить нас, наш долг отвечать в соответствии с нашими ценностями. Спасибо за поддержку и слава Европе», — поделилась она.

Ранее стало известно, что ЕП отклонил вотум недоверия фон дер Ляйен. Как отмечают авторы агентства Reuters, процедура стала для фон дер Ляйен «политической головной болью».

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