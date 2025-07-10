Фон дер Ляйен обвинила «внешние силы» в голосовании против нее

Фон дер Ляйен обвинила «внешние силы» в голосовании по вотуму недоверия ей в ЕП

Глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен заявила, что некие внешние силы виноваты в голосовании по вынесению ей вотума недоверия в Европарламенте (ЕП). Об этом чиновница написала на своей странице в соцсети Х.

«Когда внешние силы хотят дестабилизировать и разделить нас, наш долг отвечать в соответствии с нашими ценностями. Спасибо за поддержку и слава Европе», — поделилась она.

Ранее стало известно, что ЕП отклонил вотум недоверия фон дер Ляйен. Как отмечают авторы агентства Reuters, процедура стала для фон дер Ляйен «политической головной болью».