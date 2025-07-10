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03:02, 10 июля 2025Мир

Лавров может встретиться с Рубио на саммите АСЕАН

Reuters: Рубио надеется на встречу с Лавровым на саммите АСЕАН
Никита Хромин (ночной линейный редактор)

Фото: Global Look Press

Глава Министерства иностранных дел России Сергей Лавров может встретиться с госсекретарем США Марко Рубио на предстоящем саммите АСЕАН. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на представителя Госдепа.

«Госсекретарь США Марко Рубио встретится с главой МИД России Сергеем Лавровым в кулуарах встречи министров иностранных дел АСЕАН в Куала-Лумпуре», — говорится в сообщении. Саммит состоится в четверг, 10 июля.

4 июля Лавров обратился к Рубио и поздравил его и американский народ с Днем независимости США.

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