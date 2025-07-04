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09:30, 4 июля 2025Мир

Лавров обратился к госсекретарю США

Лавров поздравил Рубио и американский народ с Днем независимости США
Дарья Устьянцева (редактор отдела «Мир»)

Фото: Alexander Zemlianichenko / Pool / Reuters

Глава МИД России Сергей Лавров обратился в телеграмме к госсекретарю США Марко Рубио и поздравил его и весь американский народ с Днем независимости страны, который проходит 4 июля. Текст поздравления опубликован на официальном сайте российского внешнеполитического ведомства.

«Уважаемый госсекретарь, прошу передать искренние поздравления американскому народу по случаю Дня независимости, а также выразить поддержку России его чаяниям единства и реализации традиционной американской мечты (...) желаю идти дорогой мира, чтобы оставались незыблемыми заветы Декларации независимости США о праве человека на жизнь, свободу и стремление к счастью», — отмечается в поздравлении.

Лавров выразил надежду на то, что российско-американские отношения в ходе совместной работы будут процветать, обретут позитивную стабильность на основе взаимного уважения стран. Дипломат также подчеркнул, что необходимо учитывать национальные интересы друг друга, которые предопределены историей, географией и «реалиями на земле».

12 июня Рубио поздравил россиян с Днем России. Он указал на то, что США по-прежнему привержены поддержке российского народа в его стремлении к светлому будущему, заявил о готовности к конструктивному сотрудничеству с РФ для достижения прочного мира между Москвой и Киевом.

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