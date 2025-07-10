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07:01, 11 июля 2025ЭкономикаЭксклюзив

Метеоролог рассказал о скором спаде зноя в Москве

Вильфанд: Зной в Москве начнет спадать уже в понедельник, но появятся осадки
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Shatokhina Natalia / Globallookpress.com

Температура в Москве снизится до 25-30 градусов уже в понедельник, 14 июля, а затем постепенно будет падать на один градус во вторник и среду, но в город придут облака и осадки. Об этом «Ленте.ру» рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

«Начиная уже со второй половины дня в воскресенье начнется постепенное понижение давления на высоте пяти километров. Нельзя сказать, что резкое произойдет понижение, но все-таки уже в понедельник будет не 30-35 градуса Цельсия, а 25-30. И постепенно температура будет понижаться уже во вторник-среду на один градус каждый день. То есть уже во второй половине недели температура будет около 25 градусов — 23-26 градусов — это уже означает окончание зноя», — сказал Вильфанд.

Однако погода на следующей неделе будет облачная и с осадками, начиная с понедельника, но теплая, добавил метеоролог.

Ранее Вильфанд сообщал, что 10 июля в Москве был зафиксирован температурный рекорд почти за 150 лет (с 1879 года). Воздух в столице прогрелся до 33,8 градуса, что превысило прошлое предельное значение на 0,4 градуса.

Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец предупредил, что температурные рекорды 10 июля могут быть побиты сразу в четырех городах России: Ростове-на-Дону, Луганске, Калуге и Москве. Близкими к максимальным будут показатели в Донецке, Туле, Брянске и Рязани.

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