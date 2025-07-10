Названо место сборной России в рейтинге ФИФА

Сборная России сохранила 35-ю позицию в рейтинге ФИФА

Названо место сборной России в обновленном рейтинге Международной федерации футбола (ФИФА). Список доступен на сайте организации.

Российская команда имеет в активе 1518,54 очка и сохранила за собой 35-е место рейтинга. Лидером по-прежнему остается Аргентина, за ней располагаются Испания и Франция.

Из-за санкций со стороны ФИФА и Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) сборная России пропустила несколько крупных международных турниров. Среди них — чемпионат мира-2022 и чемпионат Европы-2024.

Сборная России может проводить только товарищеские матчи. В последних из них команда под руководством Валерия Карпина сыграла вничью с Нигерией (1:1) и победила Белоруссию (4:1)