Недалеко от оперного театра в России нашли скелеты XVIII века

Археологи нашли скелеты XVIII века недалеко от оперного театра в Челябинске

Недалеко от оперного театра в центре Челябинска археологи нашли скелеты людей, живших еще в XVIII веке. Об этом сообщается на странице «Короче, Челяба» в Telegram.

Уже с понедельника, 7 июля, в этом месте проводятся раскопки, так как не впервые в самом центре находят человеческие останки. В этот раз специалистам попались скелеты первых жителей Челябинска — три взрослых и два детских.

Все останки будут переданы самарским специалистам для дальнейшей экспертизы. Тогда же ученым удастся точно выяснить пол, возраст и возможные причины кончины людей.

Ранее в Вологде строители нашли захоронение второго главы города Матфея Колесова, жившего в XVIII веке. Россиянам во время хозяйственных работ на местном кладбище попалась чугунная надгробная плита с его именем.

Тем временем в центре Смоленска неожиданно нашли «капсулу времени» XIII века. Археологам посчастливилось исследовать средневековую постройку славян с большим количеством бытовых предметов.