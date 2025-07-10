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19:00, 10 июля 2025Моя страна

Недалеко от оперного театра в России нашли скелеты XVIII века

Археологи нашли скелеты XVIII века недалеко от оперного театра в Челябинске
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Кадр: страница Эдуарда Верховых во «ВКонтакте»

Недалеко от оперного театра в центре Челябинска археологи нашли скелеты людей, живших еще в XVIII веке. Об этом сообщается на странице «Короче, Челяба» в Telegram.

Уже с понедельника, 7 июля, в этом месте проводятся раскопки, так как не впервые в самом центре находят человеческие останки. В этот раз специалистам попались скелеты первых жителей Челябинска — три взрослых и два детских.

Все останки будут переданы самарским специалистам для дальнейшей экспертизы. Тогда же ученым удастся точно выяснить пол, возраст и возможные причины кончины людей.

Ранее в Вологде строители нашли захоронение второго главы города Матфея Колесова, жившего в XVIII веке. Россиянам во время хозяйственных работ на местном кладбище попалась чугунная надгробная плита с его именем.

Тем временем в центре Смоленска неожиданно нашли «капсулу времени» XIII века. Археологам посчастливилось исследовать средневековую постройку славян с большим количеством бытовых предметов.

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