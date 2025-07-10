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12:51, 10 июля 2025Культура

Пианист Денис Мацуев вспомнил о мистической находке в концертном зале

Пианист Денис Мацуев рассказал, что однажды нашел ворона в концертном зале
Вячеслав Иванов (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости

Народный артист России, пианист Денис Мацуев вспомнил о мистических событиях, произошедших на конкурсе Рахманинова в этом году. Его комментарий приводит aif.ru.

«Представьте, в день второго тура в углу второго амфитеатра Большого зала консерватории был обнаружен… черный ворон. Живой! Как он туда попал, никто не понял», — поделился музыкант.

Он отметил, что тогда же некоторые участники конкурса столкнулись с неприятностями — двое забыли текст и играли не те ноты, другой артист, который до этого был лидером предварительного просмотра и поразил жюри, не прошел в следующий тур. «А потрясающий Иван Чепкин, один из фаворитов конкурса, неожиданно слег с температурой под 40 и лихорадкой», — добавил Мацуев.

На следующий день, по словам пианиста, птицу «отправили восвояси» и все нормализовалось. При этом он подчеркнул, что неизвестно, кто принес ворона в зал консерватории.

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