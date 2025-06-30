Лолита вспомнила о встрече с Трампом в его казино

Певица Лолита вспомнила, как Трамп затаскивал ее в лимузин после казино

Певица Лолита Милявская рассказала, как нынешний президент США Дональд Трамп «затаскивал» ее в лимузин после ночи в казино. Этой историей она поделилась в шоу «Модный подкаст».

Милявская сообщила, что с Трампом ее познакомила предприниматель Марина Ковалева, которая была в хороших отношениях с тогда еще бизнесменом. Они встретились в казино, которое принадлежало Дональду.

«Трамп жал мне руку, гостеприимный хозяин. Кажется, он перекрестился, что я уехала из его казино. Он даже вышел меня проводить, помню, как они меня запихивали в лимузин, а я сопротивлялась», — заявила Лолита.

По собственному признанию артистки, ей хотелось только поиграть в казино, в итоге она потратила весь свой гонорар. «Я была игроманом», — добавила она.

Ранее стало известно, что певица Лолита Милявская заявила, что стала раздражителем для многих зрителей. Артистка поделилась историей своего творческого пути.