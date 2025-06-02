Лолита назвала себя раздражителем

Певица Лолита Милявская заявила, что стала раздражителем для многих зрителей

Эстрадная певица Лолита Милявская назвала себя раздражителем для многих зрителей. Об этом она написала в личном Telegram-канале.

Артистка поделилась историей своего творческого пути 1 июня, в День защиты детей. По словам Лолиты, родители не одобряли ее идею стать певицей, но в конце концов смирились с этой мыслью. В результате Милявская окончила Тамбовский филиал Московского государственного института культуры по специальности «Режиссура культмассовых представлений и праздников», а затем стала выступать на сцене.

«И вот я стала артисткой, режиссером и раздражителем многих зрителей. Я прошла долгий путь и научилась защищать себя», — рассказала исполнительница. Она добавила, что старается поддерживать молодых людей, которым бывает тяжело после неудачных выступлений.

Ранее Лолита заявила, что публика стала любить ее сильнее из-за травли со стороны общественников. По словам певицы, шоу, которые не отменяют после жалоб активистов, проходят с большим успехом.