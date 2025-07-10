Появились кадры со встречи Лаврова и Рубио

Захарова опубликовала кадры со встречи Лаврова и Рубио в Куала-Лумпуре

Официальный представитель МИД России Мария Захарова опубликовала кадры со встречи министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова и госсекретаря США Марко Рубио, проходящей в Куала-Лумпуре. Соответствующий пост появился в ее Telegram.

Переговоры глав внешнеполитических ведомств двух стран проходят в рамках саммита Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) в Малайзии.

Последний разговор Рубио и Лаврова состоялся 2 июня. Тогда стороны обсудили инициативы по политическому урегулированию конфликта на Украине, в том числе возможность возобновления прямых российско-украинских переговоров в Стамбуле.