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15:24, 10 июля 2025Экономика

Раскрыта стоимость курсов пикапа

«Страсти»: Российские пикаперы просят до 1,2 млн рублей за свои консультации
Александра Степашкина
Александра Степашкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Lucky Business / Shutterstock / Fotodom

Стоимость курсов пикапа в России доходит до 1,2 миллиона рублей. Расценки коучей узнало издание «Страсти».

1,2 миллиона рублей стоит VIP-программа на 3 месяца, которую ведет человек под ником Джон Доллар. Он обещает не только обрести счастливые отношения, но и увеличить свой доход в два раза.

Курсы пикапа проводят в разных форматах. Например, есть курсы в виде подписки на специальных сервисах (от 3 до 13 долларов в месяц), индивидуальные консультации (от 10 до 35 тысяч рублей за час). Кроме того, существуют закрытые «клубы», членство в которых обойдется в 2 тысячи рублей за месяц или 22 тысячи рублей за год. За эти деньги клиентам обещают полную трансформацию жизни.

Ранее «гуру соблазнения», блогер и автор тренингов для мужчин Алекс Лесли (настоящее имя — Александр Кириллов) заинтересовал следователей в Москве. В своем Telegram он опубликовал задание с названием «телесный тренинг». Назвавший себя «гуру секса и соблазнения» призывал своих учеников трогать незнакомых девушек на улице.

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