Россиянин работал у дома с плугом и едва не остался без ноги

В Серове Свердловской области мужчине раздробило ногу плугом

В городе Серов Свердловской области мужчина работал у дома с плугом и едва не остался без ноги. Об этом сообщил Telegram-канал Ural Mash.

По сведениям издания, россиянин случайно сунул ногу в культиватор — в результате ему раздробило конечность. Пострадавшего отвезли в больницу.

Там медики впервые сделали операцию с аппаратом Хоффмана — это такая конструкция, которая держит кости снаружи.

Пациента уже отпустили восстанавливаться домой.

До этого депутат Ленинградской области Игорь Печура пострадал от взрыва снаряда времен Великой Отечественной войны и едва не лишился рук и ног.

У парламентария был диагностирован ожог сетчатки. Также врачи были вынуждены ампутировать ему несколько пальцев.

Еще раньше в Копейске мужчина остался без кистей рук после уличного взрыва.