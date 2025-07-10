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13:59, 10 июля 2025Россия

Россиянин работал у дома с плугом и едва не остался без ноги

В Серове Свердловской области мужчине раздробило ногу плугом
Анна Щербакова
Анна Щербакова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: danm12 / Shutterstock / Fotodom

В городе Серов Свердловской области мужчина работал у дома с плугом и едва не остался без ноги. Об этом сообщил Telegram-канал Ural Mash.

По сведениям издания, россиянин случайно сунул ногу в культиватор — в результате ему раздробило конечность. Пострадавшего отвезли в больницу.

Там медики впервые сделали операцию с аппаратом Хоффмана — это такая конструкция, которая держит кости снаружи.

Пациента уже отпустили восстанавливаться домой.

До этого депутат Ленинградской области Игорь Печура пострадал от взрыва снаряда времен Великой Отечественной войны и едва не лишился рук и ног.

У парламентария был диагностирован ожог сетчатки. Также врачи были вынуждены ампутировать ему несколько пальцев.

Еще раньше в Копейске мужчина остался без кистей рук после уличного взрыва.

ЖЗЛ
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