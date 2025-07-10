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18:28, 10 июля 2025Экономика

Российские работодатели стали чаще присматриваться к одной категории соискателей

Президент СОЮЗСПО Золотарева: В РФ фиксируется рост спроса на технические кадры
Анатолий Акулов (редактор)

Фото: Александр Казаков / Коммерсантъ

Российские работодатели стали чаще присматриваться к резюме выпускников колледжей, которые получили среднее профессиональное образование по техническим специальностям. Об этом заявила президент «Союза директоров организаций среднего профессионального образования России» (СОЮЗСПО) Наталия Золотарева. Ее слова приводит 360.ru.

В России в целом фиксируется высокая востребованность подобного рода работников, отметила она. Почти у всех студентов заключительных курсов профильных колледжей есть предложения от работодателей. «Особенно это касается студентов программ "Профессионалитета"», — пояснила Золотарева.

В обозримом будущем для порядка 70 процентов рабочих мест в России понадобятся специалисты с техническим образованием. Спрос на инженеров и других профильных сотрудников на внутреннем рынке труда стабильно растет, заключила Золотарева.

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Главная проблема, с которой сейчас сталкивается российская сфера образования, — острая нехватка учителей и педагогов. Основными причинами кадрового голода в этом сегменте руководитель отраслевого профсоюза Дмитрий Казаков называл низкие зарплаты и высокую загрузку действующих сотрудников.

Если не решить эту проблему в среднесрочной перспективе, предупреждал губернатор Красноярского края Михаил Котюков, страна может остаться без инженеров. Во многих образовательных учреждениях в настоящее время не хватает учителей по основным предметам, включая физику и математику. Удовлетворить растущий спрос на технических специалистов при таких условиях будет крайне трудно, констатировал глава региона.

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