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11:11, 10 июля 2025Спорт

Российский хоккеист рассказал о проблеме с яйцами в США

Сергачев рассказал, как раздавал одноклубникам яйца от своих кур при дефиците
Дарья Коршунова
Дарья Коршунова (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Sergei Belski / Imagn Images / Reuters

Российский защитник клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Юта Мамонт» Михаил Сергачев рассказал о проблеме с яйцами в США. Он высказался об этом в интервью каналу Smol talk, который ведет футболист Федор Смолов.

Сергачев рассказал, что из-за дефицита в США выросли цены на яйца. «В магазинах не было хороших яиц. А у меня куры дают по 16-17 яиц в день, а мне куда их? У меня на семью 8-10 яиц в день уходит, и вот я ребятам давал», — заявил он.

В прошедшем сезоне Сергачев провел 77 игр в НХЛ. В них он забросил 15 шайб и сделал 38 результативных передач.

В июне 2024 года Сергачев был обменян в «Юту» из «Тампа-Бэй Лайтнинг», за который выступал на протяжении последних семи сезонов. Вместе с командой россиянин дважды выигрывал Кубок Стэнли (2020 и 2021 годы).

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