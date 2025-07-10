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06:00, 10 июля 2025ПутешествияЭксклюзив

В России оценили вероятность начала массовых турпоездок в одну из самых закрытых стран

Член РСТ Горин: Говорить о начале массовых турпоездок в КНДР пока сложно
Алена Шевченко
Алена Шевченко (корреспондент отдела оперативной информации)

Фото: Виталий Аньков / РИА Новости

Говорить о начале массовых туристических поездок из России в КНДР пока сложно, считает вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Дмитрий Горин. Так о турпотоке в одну из самых закрытых стран мира специалист высказался в разговоре с «Лентой.ру».

«Пока по понятным причинам это не массовое направление. С точки зрения туризма это направление, по которому нужно планировать поездки только организованными турами. Самостоятельные туристические поездки в эту страну невозможны на данный момент», — рассказал Горин.

Вице-президент РСТ добавил, что спрогнозировать загрузку турпотока сейчас крайне сложно, потому что для этого должен быть спрос на направление.

«А пока это направление работает в условиях перевозки по определенному графику. Из Владивостока есть уже группы. Но набрать пассажиров на самолет из Москвы, обеспечить гарантию заполняемости самолета — пока вопрос сложный», — заключил он.

Ранее Росавиация разрешила авиакомпании Nordwind Airlines выполнять прямые рейсы в Северную Корею из Москвы в Пхеньян. Они будут доступны два раза в неделю.

В июне Россия возобновила железнодорожное сообщение с КНДР. Поезд между двумя странами прошел впервые за пять лет.

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