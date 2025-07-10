Муж и жена с подачи сына шпионили за ранеными российскими военными

В ЛНР суд дал 18 и 16 лет супругам Рыжковым, шпионившим за российскими военными

В Луганской народной республике (ЛНР) за шпионаж в пользу Украины осуждены муж и жена Рыжковы, сообщила «Ленте.ру» Елена Усачева, официальный представитель республиканской прокуратуры.

49-летний Александр и 42-летняя Ирина признаны виновными по статье 276 УК РФ («Шпионаж») и приговорены к 18 и 16 годам в колонии общего режима соответственно.

Суд установил, что в мае 2022 года Рыжковы, проживающие на территории ЛНР и имевшие гражданство Украины, добровольно начали собирать информацию о местах дислокации российских войск на территории города Новоайдар. К тому же Ирина, работая в местной больнице, получала данные о российских военнослужащих, проходящих лечение, и передавала их супругу. Вся информация отправлялась спецслужбам Украины и использовалась против Российской Федерации. В прокуратуре отметили, что Александр передавал данные в ходе обычных разговоров по телефону.

Как сообщил «Ленте.ру» источник в правоохранительных органах, сейчас в отношении сына Рыжковых Владимира слушается уголовное дело о диверсии. По версии следствия, он возле поселка Марс Новоайдарского района разобрал рельсовые стыки с целью устроить крушение поезда.

Следователи выяснили, что именно сын вовлек родителей в шпионскую деятельность: он, будучи студентом Луганского сельскохозяйственного института, стал интересоваться военной техникой и войсками РФ и регулярно с кем-то общался на эту тему по телефону. Позже он рассказал отцу, что связался с украинскими спецслужбами и они платят ему за информацию.

Ранее сообщалось, что жительница ЛНР получила срок за добровольный шпионаж в пользу Украины.