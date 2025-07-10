Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
16:51, 10 июля 2025Силовые структуры

Муж и жена с подачи сына шпионили за ранеными российскими военными

В ЛНР суд дал 18 и 16 лет супругам Рыжковым, шпионившим за российскими военными
Артем Соколов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ

В Луганской народной республике (ЛНР) за шпионаж в пользу Украины осуждены муж и жена Рыжковы, сообщила «Ленте.ру» Елена Усачева, официальный представитель республиканской прокуратуры.

49-летний Александр и 42-летняя Ирина признаны виновными по статье 276 УК РФ («Шпионаж») и приговорены к 18 и 16 годам в колонии общего режима соответственно.

Суд установил, что в мае 2022 года Рыжковы, проживающие на территории ЛНР и имевшие гражданство Украины, добровольно начали собирать информацию о местах дислокации российских войск на территории города Новоайдар. К тому же Ирина, работая в местной больнице, получала данные о российских военнослужащих, проходящих лечение, и передавала их супругу. Вся информация отправлялась спецслужбам Украины и использовалась против Российской Федерации. В прокуратуре отметили, что Александр передавал данные в ходе обычных разговоров по телефону.

Как сообщил «Ленте.ру» источник в правоохранительных органах, сейчас в отношении сына Рыжковых Владимира слушается уголовное дело о диверсии. По версии следствия, он возле поселка Марс Новоайдарского района разобрал рельсовые стыки с целью устроить крушение поезда.

Следователи выяснили, что именно сын вовлек родителей в шпионскую деятельность: он, будучи студентом Луганского сельскохозяйственного института, стал интересоваться военной техникой и войсками РФ и регулярно с кем-то общался на эту тему по телефону. Позже он рассказал отцу, что связался с украинскими спецслужбами и они платят ему за информацию.

Ранее сообщалось, что жительница ЛНР получила срок за добровольный шпионаж в пользу Украины.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Трамп разочарован». Рубио встретился с Лавровым. Какие предложения передала Россия по конфликту на Украине?

    В России подростка жестоко избили из-за появившихся в сети фото и сняли на видео

    Британские Land Rover захотели заменить «корейскими Humvee»

    Налет пары россиян с отверткой на магазин показали на видео

    Глава Госдепа раскрыл связанные с Россией надежды США

    Россиянин жестоко избил ветерана Великой Отечественной войны ради 29 тысяч рублей

    Международные резервы России достигли максимума

    На Украине признали продвижение ВС России близ нескольких населенных пунктов

    На Украине показали подозреваемых в убийстве полковника СБУ в Киеве

    «Мы не сдадимся». Мерц пригрозил Путину и обратился к Трампу с просьбой

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости