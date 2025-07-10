Схватка женщины и пятиметровой кобры попала на видео

В Индии женщина поймала королевскую кобру на видео

В штате Керала, Индия, сотрудница местной лесной охраны Рошни поймала самую крупную ядовитую змею в мире. Об этом сообщает NDTV.

Рошни вступила в схватку со змеей по вызову местных жителей. Те пожаловались в лесную охрану на королевскую кобру, оккупировавшую ручей, в котором они обычно купаются. Пятиметровая змея активно сопротивлялась действиям Рошни, но та смогла справиться с ней. Их борьба попала на видео.

После женщина выпустила змею в дикую природу. Рошни служит в лесной охране уже восемь лет. За это время она поймала более 800 змей, но с королевской коброй столкнулась впервые. Бывший сотрудник лесной охраны Сусанта Нанда назвал женщину королевой.

Ранее сообщалось, что в Таиланде молодой человек решил снять в отеле вирусный ролик с коброй и поплатился жизнью. Он пытался поиграть со змеей, и та укусила его.

