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22:08, 9 июля 2025Мир

Стало известно о наличии нескольких кандидатур на должности Богданова

ТАСС: Преемник на должности Богданова пока не определен
Никита Хромин (ночной линейный редактор)

Фото: Global Look Press

Пока неизвестно, кто займет должности заместителя министра иностранных дел России и спецпредставителя российского лидера по Ближнему Востоку и странам Африки вместо Михаила Богданова. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник.

«Пока нет ясности, есть несколько кандидатур», — говорится в сообщении.

Уточняется, что эти должности в дальнейшем могут быть разведены, и тогда на них назначат двух разных человек, однако это будет решаться при соответствующем выборе.

Ранее президент России Владимир Путин освободил Богданова от занимаемых им должностей. Сообщалось, что Богданов принял это решение самостоятельно, написав заявление по собственному желанию «в силу возраста».

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