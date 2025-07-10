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21:40, 9 июля 2025Мир

Раскрыта причина ухода замглавы МИД России с должности

ТАСС: Богданов покинул пост замминистра иностранных дел по собственному желанию
Никита Хромин (ночной линейный редактор)

Фото: Global Look Press

Бывший заместитель министра иностранных дел России Михаил Богданов самостоятельно принял решение об уходе с занимаемых им должностей. Как сообщает ТАСС со ссылкой на источник, чиновник написал заявление по собственному желанию.

«Он написал заявление сам ... в силу возраста», — рассказал собеседник агентства, подчеркнув, что на решение Богданова повлияли исключительно личные обстоятельства.

Ранее президент России Владимир Путин подписал два указа — одним он освободил Богданова от должности замглавы МИД, другим — от обязанностей своего спецпредставителя по Ближнему Востоку и странам Африки.

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