В России назвали причину задержки третьего раунда переговоров с Украиной

Журова о третьем раунде переговоров: Киев ждет сигнал от своих руководителей

Киев ждет сигнал от своих западных руководителей по продолжению переговорного процесса с Москвой, считает первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Светлана Журова. Такую причину задержки третьего раунда переговоров депутат назвала в беседе с «Лентой.ру».

«Они не всегда действуют по своим сценариям. У них есть свои руководители. Они ждут сигнал от них. Потому что ситуация меняется. Без них вряд ли Украина какой-то шаг сделает», — рассказала Журова.

При этом депутат отметила, что Россия готова к продолжению переговоров с Украиной.

«Мы всегда готовы. Все-таки эти переговоры так или иначе дают свои результаты, например, обмен пленным и многое другое», — заключила она.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Москва ждет сигналов из Киева о желании или нежелании выходить на третий раунд переговоров. 9 июля он также рассказал, что переговоры России и Украины в интересах Киева из-за складывающейся на фронте ситуации.