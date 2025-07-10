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10:38, 10 июля 2025Путешествия

Туриста нашли бездыханным после сеанса массажа в Таиланде

Khaosod: Австралийского туриста нашли бездыханным после сеанса массажа на Самуи
Алина Черненко

Фото: nitinut380 / Shutterstock / Fotodom

Австралийского туриста нашли бездыханным после сеанса массажа на популярном тайском острове Самуи. Об этом сообщает Khaosod.

В понедельник, 7 июля, сотрудники массажного салона вызвали на место скорую помощь и полицию после того, как обнаружили, что один из клиентов, 43-летний житель Брисбена, не подает признаков жизни.

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47-летняя госпожа Премьюпа, работающая в салоне, рассказала стражам правопорядка, что австралиец пришел в заведение один, на нем не было обуви. Он выбрал расслабляющий масляный массаж стоимостью 400 батов (около 956 рублей). Премьюпа выполнила заказ, получила полную оплату и ушла обслуживать других клиентов. Иностранец сказал ей, что хочет отдохнуть на массажной кушетке.

Женщина вернулась через десять минут, но по храпу поняла, что мужчина заснул, и не стала его тревожить. Через несколько часов тайка все же попыталась разбудить клиента, но увидела, что он был без сознания. Она позвала на помощь коллег, которые вызвали экстренные службы.

В полиции отметили, что для установления причины трагедии нужно провести вскрытие. По предварительным данным, австралиец путешествовал по Таиланду с женой, но до массажного салона он дошел пешком один.

В декабре 2024 года российский фельдшер скорой помощи пошел на расслабляющий массаж в Таиланде, упал в обморок и не выжил. Соотечественник приехал популярный азиатский курорт Паттайя с девушкой. Накануне инцидента они поссорились, и мужчина решил успокоиться с помощью процедуры.

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