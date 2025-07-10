В ГД предложили способ укрепления семейных ценностей и увеличения посещаемости кинотеатров

В ГД предложили давать семейным парам скидки на места для поцелуев в кинотеатрах

В будущем семейным парам могут начать предоставлять скидки на места для поцелуев в кинотеатрах. Таким образом можно будет укреплять семейные союзы и поддерживать семейные ценности, а также увеличить посещаемость кинотеатров, считает вице-спикер Госдумы Владислав Даванков. Соответствующее обращение он направил министру культуры Ольге Любимовой, его текст приводит ТАСС.

«Особое внимание у граждан вызывают так называемые места для поцелуев (чаще всего последние ряды зрительных залов), воспринимаемые как символ романтического уединения. ... В целях повышения привлекательности таких мест и в целом укрепления престижа семейных союзов считаю целесообразным рассмотреть возможность введения компенсационного механизма для кинотеатров за счет покрытия расходов, связанных с предоставлением скидок семейным парам при покупке билетов на места для поцелуев», — говорится в письме.

Отмечается, что расходы кинотеатров на эти скидки будет покрывать государство. Как отмечает Даванков, этот шаг может стать подтверждением государственной поддержки традиционных семейных ценностей, что поспособствует укреплению браков и улучшению демографии.

Помимо этого, отмечается в письме, в последние годы у россиян снизился интерес к кинотеатрам — в первом квартале 2025 года было продано меньше всего билетов за последние три года. Инициатива может вновь привлечь жителей России к проведению своего досуга в кинотеатрах.

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