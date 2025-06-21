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23:24, 21 июня 2025Россия

Российский священник призвал закрывать гипермаркеты ради демографии

Старший священник Миняйло призвал закрывать гипермаркеты ради демографии
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Pixabay

Старший священник Храма-Памятника на Крови протоиерей Максим Миняйло призвал закрывать гипермаркеты по воскресеньям для улучшения демографической ситуации в России. Его слова приводит URA.ru.

«Человек работает с понедельника по пятницу, а потом вы его, желающие нажиться, гоните по этим этажам с тележками. Он последние силы оставляет в этом магазине. А где любовь, где семья, где дети», — задался вопросом священник.

Миняйло отметил, что сегодня люди испытывают нехватку не только материальных благ, но и возможностей для восстановления — как физического, так и эмоционального и духовного. Особенно остро эта проблема стоит для молодых семей, которым важно иметь время для общения и отдыха. Поэтому важно создавать такие условия, чтобы люди могли не только работать, но и полноценно расслабляться.

Ранее протоиерей Андрей Ткачев из Русской православной церкви (РПЦ) заявил, что россиянам не нужны деньги для того, чтобы рожать больше детей, поскольку дополнительные финансовые выплаты не помогут улучшить демографию в стране. По словам Ткачева, чтобы изменить демографическую ситуацию в России, нужно использовать «духовные и моральные методы», не исключая при этом «материальных стимулов». Он добавил, что есть проблемы, которые можно решить «естественными способами, а для других необходима молитва».

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