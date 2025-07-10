Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
12:49, 10 июля 2025Мир

В Кремле ответили на вопрос о теме переговоров Лаврова и Рубио

Песков переадресовал в МИД вопрос о теме переговоров Рубио и Лаврова
Лина Пивоварова (редактор отдела Мир)

Фото: Roman Naumov / URA.RU / Globallookpress.com

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков переадресовал в МИД вопрос о теме переговоров госсекретаря США Марко Рубио и министра иностранных дел России Сергея Лаврова. Его слова приводит РИА Новости.

«Вам нужно обращаться в министерство иностранных дел, все-таки речь идет о министре иностранных дел», — ответил представитель Кремля на соответствующий вопрос.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова рассказала о подготовке к встрече Лаврова и Рубио в Куала-Лумпуре. Ожидается, что переговоры начнутся в 13:00 по московскому времени.

Депутат Госдумы Алексей Чепа предположил, что Рубио и Лавров во время встречи в Куала-Лумпуре могут обсудить подготовку к новому этапу российско-украинских переговоров.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Запомнил его достойным человеком». Высокопоставленные чиновники и близкие простились с бывшим министром транспорта Старовойтом

    «Калашников» поставил беспилотники СКАТ 350М

    Стример Бустер купил Ferrari за десятки миллионов рублей

    Президент Абхазии встретился с замглавы администрации президента России

    Рубио и Лавров встретились

    Российский аэропорт потерял из-за временных ограничений десятки миллионов рублей

    Минфин поддержал идею выдачи семейной ипотеки лишь по месту регистрации

    Рэпер Icegergert попал в базу «Миротворца»

    Европарламент вынес решение об отставке фон дер Ляйен

    Блогер угрожал отказавшейся принять мужчину в клинике в Москве из-за религии россиянке

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости