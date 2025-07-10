В России откроют канатную дорогу в соседнюю страну

Первую в мире межгосударственную канатную дорогу из РФ в Китай запустят в 2026-м

Первая в мире межгосударственная канатная дорога появится на границе России и Китая — между Благовещенском и Хэйхэ. На мегапроект и реализацию еще двух инициатив ВЭБ.РФ выделит 16 миллиардов рублей. Об этом сообщили в правительстве России.

Ожидается, что дорога начнет работать в 2026 году. Она соединит берега реки Амур, и путь между городами займет всего около трех минут. Канатная дорога рассчитана на пропускную способность 6850 пассажиров в сутки — это до 2,5 миллиона человек в год.

Помимо инфраструктурных объектов, будут построены российская и китайская станции с терминалами для комфортного пересечения границы.

Вице‑премьер Юрий Трутнев подчеркнул, что привлечение инвестиций создает условия для роста регионов. По его словам, правительство продолжит поддерживать проекты, направленные на укрепление экономической ситуации и повышение качества жизни дальневосточников.

Кроме канатной дороги, средства ВЭБ.РФ пойдут на реализацию других важных проектов на Дальнем Востоке. В Белогорске создадут комплекс по переработке соевых бобов и рапса, во Владивостоке построят рыбный порт на полуострове Назимова и транспортно‑логистический центр «Артем» в Приморье. Все вместе они обеспечат более тысячи новых рабочих мест.

Ранее сообщалось, что останки динозавров, которые продолжают находить в черте Благовещенска в Амурской области, могут стать основой нового туристического маршрута, который соединит РФ и Китай. Отмечалось, что всего в 350 километрах от Благовещенска расположен палеонтологический объект Бэйпьяо в Китае.