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05:56, 10 июля 2025Мир

В США назвали конфликт на Украине «проектом глубинного государства»

Сакс: США не будут наращивать помощь Украине
Сергей Грехов (Ночной линейный редактор)
Дональд Трамп

Дональд Трамп. Фото: Elizabeth Frantz / Reuters

США не будут наращивать военную помощь Украине, заявил РИА Новости экономист Джеффри Сакс.

По его мнению, американский народ, включая электорат президента США Дональда Трампа, не заинтересован в этом конфликте. Сакс назвал его «проектом глубинного государства».

Ранее Трамп заявил, что США рассмотрят обращение Украины о передаче систем зенитно-ракетных комплексов Patriot, однако это потребует отдельного обсуждения из-за высокой стоимости комплекса. «Очень, очень дорогостоящая система», — сказал американский лидер.

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