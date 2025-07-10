В США назвали конфликт на Украине «проектом глубинного государства»

Сакс: США не будут наращивать помощь Украине

США не будут наращивать военную помощь Украине, заявил РИА Новости экономист Джеффри Сакс.

По его мнению, американский народ, включая электорат президента США Дональда Трампа, не заинтересован в этом конфликте. Сакс назвал его «проектом глубинного государства».

Ранее Трамп заявил, что США рассмотрят обращение Украины о передаче систем зенитно-ракетных комплексов Patriot, однако это потребует отдельного обсуждения из-за высокой стоимости комплекса. «Очень, очень дорогостоящая система», — сказал американский лидер.