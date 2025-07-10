В трех аэропортах России ввели ограничения на прием и вылет самолетов

Росавиация: В аэропортах Домодедово, Внуково и Жуковский ввели ограничения

В международных аэропортах России Домодедово, Внуково и Жуковском ввели временные ограничения на прием и вылет самолетов. Об этом в Telegram-канале сообщил официальный представитель Федерального агентства воздушного транспорта (Росавиация) Артем Кореняко.

По словам Кореняко, введение ограничений необходимо для обеспечения безопасности полетов над Москвой.

В связи с этим два самолета авиакомпании Uzbekistan Airways, летевших по маршрутам Ташкент — Москва и Фергана — Москва, были перенаправлены в другие аэропорты. Борт с рейсом HY 613 направлен в воздушную гавань Нижнего Новгорода.

Ранее ограничения ввели в аэропорту Калуги. Также Росавиация заявила о способности справиться с вмешательством в работу авиатранспорта извне.