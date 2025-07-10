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20:00, 10 июля 2025Россия

Власти российского региона отменили запрет на прием на работу мигрантов по одной причине

В Нижегородской области отменили запрет на работу из-за нехватки кадров
Елена Торубарова
Елена Торубарова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Евгений Павленко / Коммерсантъ

Власти Нижегородской области отменили запрет на прием на работу мигрантов из-за нехватки кадров. Об этом сообщили в аппарате уполномоченного по правам предпринимателей в регионе, передает РБК.

Речь идет о запрете, который был введен в российском регионе в марте, на работу иностранных специалистов в ряде сфер.

На сегодняшний день из-под запрета вывели виды деятельности, связанные со сбором и утилизацией отходов, перевозками, деятельностью гостиниц и общепита. Причиной изменений стали многочисленные обращения от предпринимателей, которые заявили, что заменить уволенных мигрантов будет некем из-за дефицита кадров.

«Органы власти услышали бизнес, детально рассмотрели реальную, а не статистическую ситуацию в отдельных сферах, и приняли оперативное решение, пока запрет еще не вступил в силу», — прокомментировал нижегородский бизнес-омбудсмен Павел Солодкий.

Ранее в Санкт-Петербурге отложили принятие решения о запрете на работу мигрантов в такси и службах доставки, а в Краснодарском крае приняли аналогичное решение относительно строительной сферы.

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