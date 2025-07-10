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17:43, 10 июля 2025Мир

Захарова рассказала о подмигивающем Лаврову Рубио

Захарова заявила, что не видела, подмигивал ли Рубио Лаврову
Дарья Устьянцева (редактор отдела «Мир»)

Фото: Maksim Konstantinov / Globallookpress.com

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала сообщения журналиста CNN о том, что госсекретарь США Марко Рубио подмигнул главе российского дипведомства Сергею Лаврову, и заявила, что не видела подобного. Дипломат рассказала об этом «Газете.ru».

«Я не видела, кто там кому подмигивал, но что я точно видела, так это того, кто задавал вопрос про санкции, — со спины этот человек был похож на Дэнни Де Вито (голливудский актер и режиссер — прим. "Ленты.ру")», — отметила представитель российского внешнеполитического ведомства.

Ранее корреспондент CNN Кайли Атвуд сообщила, что Марко Рубио подмигнул Сергею Лаврову накануне переговоров на полях саммита Ассоциации государств Юго-Восточной Азии в Куала-Лумпуре. Как она утверждает, в начале встречи ни один из дипломатов не делал заявлений, но после того, как кто-то выкрикнул вопрос, госсекретарь США подмигнул министру иностранных дел России.

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